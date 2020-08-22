В Сочи фестиваль Мацуева Crescendo впервые пройдет в формате open air

Фото предоставлено пресс-службой фонда "Талант и успех"

В Сочи парк науки и искусства «Сириус» объявил о старте концертного сезона. Он откроется выступлением участников XVI фестиваля Crescendo под руководством Дениса Мацуева. Праздник классической музыки 24 и 25 августа пройдет в формате open air.

- Концерты пройдут с соблюдением всех санитарных требований. Формат концерта на открытом воздухе позволит обеспечить социальную дистанцию. Рассадка зрителей будет сделана на расстоянии 1,5 метров друг от друга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда "Талант и успех".

Для проведения фестиваля на открытой площадке малой ледовой арены «Шайба» возводят особую 27-метровую конструкцию, внутри которой оборудуют сцену.