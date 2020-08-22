Фото: https://www.hcsochi.ru/

В Сочи 21 августа умер старший администратор хоккейного клуба «Сочи» Константин Исаков. Он много лет работал на тренерских и административных должностях в России и Швеции. В ХК «Сочи» пришел в 2019 году.

- Хоккейный клуб «Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича, - сообщается на сайте клуба.

СМИ называют причиной смерти администратора коронавирусную инфекцию. Но «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба официально не подтвердили данную информацию.

Константин Исаков родился 30 апреля 1967 года в Магнитогорске и занимался в местной хоккейной школе. Спортсмен выступал за клубы «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), а также за различные клубы Швеции.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи хоккейные матчи предсезонного турнира состоятся вне зависимости от диагноза игроков.