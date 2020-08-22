Жуткую многоэтажку в Новороссийске превратят в детский сад

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Глава региона Вениамин Кондратьев накануне поручил разобраться со зловещим многоэтажным зданием, что находится на улице Чайковского,31 в Новороссийске. Краевые власти передали постройку в собственность муниципалитета, депутаты Заксобрания поддержали инициативу. Теперь все в руках местной власти.

– На протяжении нескольких лет здание не использовалось по назначению, находясь на капитальном ремонте, – заявил мэр города-героя на своей страничке в Instagram.

По словам градоначальника, на объекте уже начались подготовительные работы по проектированию и реконструкции здания. Это позволит ввести еще один, дополнительный, корпус рядом с будущим детским садом.

– В нем будут созданы комфортные условия для пребывания в учреждении не менее 160 дошколят, – добавил мэр.

Тем временем в поселке Индустриальный под Краснодаром сносят незаконный многоквартирный самострой. рок разрешения на возведение дома истек в 2015 году, также застройщик превысил параметры разрешенного строительства - он начал строить дом более чем в два раза большей площади.