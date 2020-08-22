Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 августа увеличилось на 88. Фото: Виталий КАРНАУХ

Коронавирус в Краснодарском крае - 22 августа. Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки по числу заболевших коронавирусом в нашем регионе. По данным на утро 22 августа, в Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 88 новых заразившихся COVID-19.

Коронавирус подтвержден у жителей двадцати муниципальных образований. Среди пациентов 47 женщин и 41 мужчина. Возраст самого старшего - 90 лет. Также заболели шесть несовершеннолетних детей.

– В Краснодаре зафиксировано 42 случая. В Сочи положительный анализ на коронавирус получили 13 человек. В Лабинском районе четыре новых пациента, в Геленджике, Новороссийске, Тбилисском, Динском и Кущевском районах – по три. По два случая подтвердилось в Апшеронском районе и Горячем Ключе. В Северском, Крымском, Красноармейском, Калининском, Славянском, Тихорецком, Брюховецком, Выселковском, Абинском районах и Армавире по одному инфицированному, - гвоорят в оперативном штабе региона.

Таким образом, всего на Кубани с начала пандемии заразились 10 422 человека. Из них - 751 ребенок. 8 758 граждан уже выписаны из медицинских учреждений, 95 из них - за минувшие 24 часа. Скончались 157 человек.

– 29 пациентов сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1, – заявили в кубанском минздраве.

Напомним, 21 августа в Краснодарском крае выявили 89 новых случаев коронавируса.