Температура воды в Черном море 22 августа 2020 года: "леденящая" вода в Анапе

Рассказываем о температуре воды в Черном море. Фото: Виталий КАРНАУХ

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям о том, какая температура воды в Черном море будет их ожидать в ближайшие сутки. Стоит отметить, что лето подходит к своему финалу, ночные температуры начинают постепенно пугать своими холодами. В этой связи, следуя логике, вода в Черном море начинает постепенно остывать. Заметно это и по температурной таблице.

По сравнению с, допустим, июльскими температурами морской воды, нынешнюю ситуацию можно назвать "леденящей". А теперь подробнее.

Самым теплым местом на Черноморском побережье по-прежнему остается Сочи и его окрестности. Так, в олимпийской столице России температура воды составляет +26,5. В Лазаревском +26,3. В Шепси +26,2.

На понижение пошла температура в Туапсе - здесь +26,1. В Небуге и Новомихайловском также. В Джубге плюс 26 ровно. Дальше по побережью, в Архипо-Осиповке, +25,9, в Дивноморском +25,7. В Геленджике вода прогрелась до +25,6 градусов.

Холоднее в Кабардике - плюс 24,9. В заливе Новороссийска +25,1. Самая холодная вода в Анапе - здесь +24,6.