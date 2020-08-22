Тысячи школьников Геленджика будут бесплатно питаться в столовых

Фото: gelendzhik.org

С сентября, когда начнется новый учебный год, учащиеся первых, вторых, третьих и четвертых классов школ курорта будут питаться в столовых бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

- Такую задачу перед федеральным правительством поставил президент России, правительство края его поддержало. Оплачиваться питание будет из федерального, краевого и местного бюджетов на правах софинансирования, - говорят в мэрии курорта.

В свою очередь, начальник управления образования города Марина Калякина заявила, что число школьников, которые будут питаться бесплатно, около шести с половиной тысяч.

Напомним, в Краснодаре на данные цели выделили больше 23 миллионов рублей.

— Обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы станет как существенным подспорьем для родителей, так и серьезным вкладом в укрепление здоровья юных краснодарцев, — отметила председатель городской Думы Вера Галушко.