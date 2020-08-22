Экологические активисты убрали мусор с берега реки в Славянске-на-Кубани

Столько неравнодушных граждан очищали берег реки. Фото: instagram.com/perevalov_tur/

Экологическая акция прошла в Славянске-на-Кубани. Собрались не только взрослые, но и дети. Это граждане, кому не безразлична судьба своего города, в отличие от тех, кто загрязняет берега реки, на которой и стоит населенный пункт. Старожилы наверняка вспомнят, насколько чистыми в прошлом были окрестности Славянска.

- Мы убрали 1 километр береговои линии и вывезли больше 60 огромных мешков мусора! Это яркии пример самоорганизации людеи с активнои гражданскои позициеи . Здесь не нужна помощь администрации или депутатов, как говорили нам некоторые. Зачем, если можно сделать все самостоятельно, сэкономив много времени и нервов, - написал на своей страничке в соцсети один из участников экологической акции Михаил Перевалов.

Он отметил, что им это удалось сделать всего лишь за два часа. При этом активисты не упрекают местную администрацию в том, что это их работа. Они, наоборот, обращаются к жителям и гостям Славянска.

- Убирать мусор не стыдно, стыдно жить в грязи. И еще. Убрать мусор – это не выход из ситуации. После уборки важно донести информацию людям о том, что мусорить нельзя, - заключил Михаил Перевалов.