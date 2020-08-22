В Сочи 22 августа 2020 ожидаются смерчи

В МЧС объявили экстренное предупреждение. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, на побережье Сочи ожидается возникновение больших смерчей. Об этом спасателям сообщили в Краснодарском ЦГМС.

- 22 августа над Чёрным морем в районе Магри-Весёлое (МО Сочи) имеется опасность формирования смерчей, - уточняется в сообщении.

В связи с этим спасатели просят отдыхающих при усилении ветра покинуть пляжи, не выходить из зданий. Не следует оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее федеральные ученые заявили о том, что этим летом в Черном море будет много смерчей. Основной их пик придет на начало и конец августа.

- В связи с высокими среднесуточными температурами свыше +25 градусов вода в море прогревается. Из-за этого насыщенный парами воздух поднимается вверх, а заток из прибрежных ущелий будет способствовать молниеносной смене воздушных масс, - заявил руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Диденко.