Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: 22 августа не стало еще трех человек

Летальные случаи произошли в Краснодаре и Сочи. Фото: Виталий КАРНАУХ

В оперативном штабе рассказали о трех летальных случаях пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус 22 августа 2020.

Житель Туапсинского района, 60-летний мужчина, заболел 6 августа. В тот же день его госпитализировали в медицинское учреждение, диагноз подтвердился. Вскоре его состояние ухудшилось до такой степени, что 14 августа мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в краевой больнице №1 города Краснодара.

- У мужчины были диагностированы двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и сепсис. К сожалению, спасти его медикам не удалось. Мужчина страдал болезнью почек, гипертонией, анемией, - говорят в оперативном штабе.

Еще одна пенсионерка скончалась в сочинской больнице. Ей стало плохо 7 августа, однако к медикам женщина обратилась не сразу. 13 августа врачи доставили заболевшую в инфекционную больницу. На следующий день 77-летнюю пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что на фоне коронавируса у нее развились двусторонняя полисегментарная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. В минздраве региона заявили, что у женщины также были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

В Краснодаре 22 августа умерла еще одна пенсионерка. Женщине было 90 лет. Она заболела 4 августа, но за медицинской помощью обратилась не сразу, лечилась дома сама. Однако через пару дней все-таки решила сообщить о своем самочувствии врачам. 7 августа на КТ у нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. С 18 августа женщина находилась на ИВЛ. У пациентки были заболевания сосудов и сердца.