В Новороссийске сгорела сухая трава рядом с электрической подстанцией

О пострадавших и погибших, к счастью, не сообщается. Фото: Виталий КАРНАУХ

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, заявка о пожаре в поселке Гайдук поступила минувшей ночью в первом часу. К месту ЧП незамедлительно направлены подразделения МЧС.

- По прибытию к месту первого подразделения установлено, что на территории электроподстанции происходит горение сухой растительности, - говорят в ведомстве.

В начале второго часа ночи удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Спустя несколько минут огонь полностью потушили. О пострадавших и погибших, к счастью, не сообщается.

- К тушению пожара привлекались силы и средства – 8 единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 24 человека личного состава, - заключили в пресс-службе.