Когда помощь других необходима: кубанская молодежь научит абхазских волонтеров работе во время пандемии

Абхазов научат медицинскому делу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос сотрудничества Кубани с Абхазией обсудили на конференции «Краснодар – Сухум – территория добрососедства» накануне, 21 августа. Глава лечебного управления Минздрава Саида Делбоа заявила, что сейчас требуются кадры – санитары, медсестры и дезинфекторы от 20 до 50 лет.

Представитель Кубанского союза молодежи Юрий Костомаха заинтересовал абхазцев опытом Краснодарского края по работе волонтеров в период пандемии. Уже осенью этого года кубанский Союз молодежи проведет обучающие занятия для волонтеров. Для добровольцев из Абхазии проведут мастер-класс в режиме онлайн-связи. Перед ними выступят специалисты медицинской отрасли, а также волонтеры со стажем, которые уже сумели зарекомендовать себя отличной работой в период распространения коронавируса по территории края.

К слову, инфекция не обошла Абхазию. По данным на 20 августа, всего в регионе заразились 224 человека. 82 из них уже выздоровели, трое умерли.