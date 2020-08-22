В Анапе на День флага на дне Черного моря развернули триколор

Фото: пресс-служба администрации курорта.

В Краснодарском крае празднуют День государственного флага Российской Федерации. В Анапе к этому событию подошли, что называется, «с изюминкой». Часть мероприятия прошла на дне акватории Малой бухты.

На глубину более пяти метров опустили дайверы подводного клуба «Аква Глобус». Кромке того, вместе с ними опустились и представители Молодежного совета при главе курорта. На дне моря они развернули российский флаг размером 1 на 0,7 метра.

- Клуб не первый год помогает детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься дайвингом, познавать морские глубины и раскрывать себя и свои силы, - рассказали в пресс-службе администрации города-курорта Анапы.