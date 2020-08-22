В Новороссийске 22 августа 2020 – мощный ливень, ветер, возможна гроза

В центральной части Кубани уже выпал дождь. Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае местами в субботу, 22 августа 2020 года, выпали и продолжают выпадать осадки. Синоптики говорят, что это продолжится до конца суток и, возможно, продлится в воскресенье.

В центральной части Кубани уже выпал дождь. Так, совсем немного осадков обрушилось Тимашевск. Больше досталось Новороссийску.

- Тучи заходили долго, все кружили и кружили над городом, - говорит жительница Новороссийска Елена Бут.

В итоге капли, в некотором смысле долгожданные, все-таки посыпались с неба. Правда, вновь ненадолго. Однако погода заметно испортилась – поднялся ветер, полетели по городу мелкие ветки и листья с деревьев.

К слову, дождей в Новороссийске ждут все. Они помогут Неберджаевскому водохранилищу наполниться водой, что поспособствует нормализации подачи питьевой воды в дома горожан и жителей окрестностей. Однако, для этого потребуется, чтобы проливные дожди шли на протяжении нескольких дней нескончаемо. Но пока – вот такой небольшой ливень. Кстати, синоптики отмечают, в Новороссийске сегодня возможна гроза.