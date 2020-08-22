В Сочи мужчина залез в трансформаторную будку и умер от удара током

Фото: gubdaily.ru

Чрезвычайное происшествие случилось в Сочи сегодня утром, 22 августа. Молодой мужчина решил залезть в трансформатор, что стоит на улице Батумское шоссе, 28 в поселке Дагомыс. Внутри он получил удар током, отчего скончался на месте, передают «Кубанские новости» со ссылкой на источник во внутренних службах региона.

Зачем он залез в будку с электротоком, а также какой именно элемент поразил погибшего, не сообщается. В Следственном комитете заявили, что на ответы на эти вопросы в настоящее время ищут следователи.

- В территориальном следственном отделе по факту гибели 28-летнего мужчины организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно причиной смерти явилась электротравма. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее в Тимашевском районе от электротравмы скончался школьник. Он наехал на провод, когда катался на велосипеде.