"Поступило возможное сообщение об угрозе": в Краснодаре вновь эвакуировали МЕГУ

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За все лето в крупнейших торговых центрах Краснодара не раз проводились эвакуации посетителей и персонала. И все - из-за чьих-то сообщений о готовящихся угрозах. Однако ни одно из сообщений не оказалось правдивым, это всего лишь чьи-то злые шутки. Но лучше перестраховаться и перепроверить.

- 22 августа к нам поступило сообщение о возможной угрозе. По требованию полиции все посетители и сотрудники эвакуированы. В здании проводится проверка. Мы сообщим о возобновлении работы, - прокомментировали на официальной страничке "МЕГИ" в instagram.

Напомним, ранее в Краснодаре эвакуировали посетителей из ТЦ Oz Mall. По словам очевидцев, 15 августа около 14:00 сработали громкоговорители. Все, кто находился в здании, - покупатели и сотрудники торгового центра, вышли на улицу. После проверки оказалось, что данное сообщение также оказалось ложным.