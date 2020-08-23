Температура воды в Черном море 23 августа 2020: в Анапе действуют ограничения на купания

В Туапсе вода теплее, чем где-либо Фото: Евгения ОСТРАЯ

По данным Росгидрометцентра РФ, самое теплое море сейчас у берегов Краснодарского края. На карте ведомства побережье у кубанских курортных городов и поселков отмечено красным цветом в отличие от остальных населенных пунктов, омываемых Черным морем. "КП" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море 23 августа 2020 сейчас самая комфортная.

Так, синоптики отмечают, что купаться теплее всего будет у берегов Туапсе. Здесь с самого начала курортного сезона отмечают лучший прогрев воды. В конце лета водичка здесь +26,5 градусов.

Чуть ниже температуру моря фиксируют на галечном пляже Сочи +26 градусов. Затем по комфортности отмечают воду в море у Геленджика.

Ну а следом, постепенно вода остывает в Новороссийске и Анапе.

Кстати, в городе-курорте со вчерашнего дня отмечают еще и сильное донное течение в сочетании с ветром. Купания на матрасах запрещены.