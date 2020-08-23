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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 августа увеличилось на 85 человек

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 августа
Ева МурЕваМур
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Оперштаб сообщил новыен данные по коронавирусу

Оперштаб сообщил новыен данные по коронавирусу

Число новых заболевших коронавирусом на 23 августа достигло 85 человек. Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки по числу заболевших коронавирусом в нашем регионе.

Коронавирус подтвержден у жителей двадцати трех муниципальных образований. Среди пациентов 45 женщин и 40 мужчин. Возраст самого старшего - 91 год. Также заболели пятеро детей.

– В Краснодаре зафиксировано 27 случаев. В Сочи положительный анализ на коронавирус получили 10 человек. В Кущевском районе – 7, в Туапсинском районе – 6, в Северском – 5 человек. В Геленджике, Новороссийске, Крымске, Горячем Ключе – по три заразившихся. По два инфицированных в Славянском, Тихорецком, Павловском, Ленинградском районах, по одному – в Анапе, Армавире, Апшеронском, Курнанинском, Усть-Лабинском, Староминском, Динском, Брюховецком, Крыловском и Каневском районах., - говорят в оперативном штабе региона.

Таким образом, всего на Кубани с начала пандемии заразились 10 507 человек. Из них - 757 ребенок. 8851 пациент уже выписан из медицинских учреждений, 93 из них - за минувшие 24 часа. Скончались 160 человек, трое - за последние сутки.