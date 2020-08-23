В Анапе запретили купаться в море

Запрет продолжает действовать

Власти курортной Анапы объявили о запрете купания на надувных матрасах и кругах. Этот запрет действует с субботы, 22 августа. Виной тому так называемый отжимный северо-восточный ветер в Черном море. Он усилился на выходных.

- Запрет действует на купания на надувных матрасах и катамаранах, всех видах плавательных средств, - объявило городское управление ГО и ЧС Анапы.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не рисковать своей жизнью, находясь на море.

К слову, у берегов Анапы зафиксирована самая низкая температура воды в Черном море на 23 августа 2020. Здесь Росгидрометцентр России отмечает всего 25,5 градусов. Тогда как, к примеру, в Сочи и Туапсе вода в море теплее на 1,5 градуса. Вероятнее всего, именно ветреная погода мешает прогреться воде до более комфортных температур.