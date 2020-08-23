Пробки с моря в Краснодарском крае 23 августа 2020: по дороге от Крымского моста побагровело несколько участков

Фото: Яндекс.Карты

В воскресенье, 23 августа, отдыхающие отправились с моря домой. Такой вывод позволяет сделать традиционная ситуация на дорогах по данным сервиса Яндекс.Карты. Все, кто планировал прорваться к дому без остановок, встав пораньше, очевидно просчитался. Пробки с моря в Краснодарском крае растянулись на десятки километров в районе станицы Старотитаровской. Стоит этот участок дороги в обоих направлениях, и связано это, скорее всего, с ремонтом.

Правда, надо сказать, к 11 часом утра воскресенья, 23 августа, это пока единственный отрезок пути на трассе по направлению к Краснодару, который побагровел. Но вряд ли достаточно спокойной дорога, за исключением проблемного участка, сохранится до конца выходного дня.

Напомним, плохую пропускную способность трасс к морю губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает одной из главных проблем региона. И с ней еще предстоит бороться в будущем.