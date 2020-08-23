Умерли от коронавируса трое пациентов COVID-госпиталей

Трое пациентов скончались. Фото: krd.ru

В Краснодарском крае число жертв коронавируса составило 160 человек. За последние сутки скончались еще трое пациентов инфекционных госпиталей в регионе. Это двое пожилых жителей Сочи и 30-летний краснодарец.

- 68-летний и 80-летний сочинцы заболели остро с высокой температурой и соответствующими симптомами. Сразу же они были доставлены в инфекционные больницы, а позже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщает оперштаб.

Кроме того, тяжелое течение болезни у обоих врачи объясняют хроническими сопутствующими диагнозами - гипертонией и сердечными недугами.

Третий смертельный случай - это гибель 30-летнего жителя станицы Старовеличковской. С высокой температурой и сухим кашлем он был доставлен в районную больницу Краснодара. Позже ему поставили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Анализ на коронавирус подтвердил опасения врачей - это коронавирус. Пациента тут же перевели в инфекционку и начали лечение. Но его состояние только ухудшалось.

- В течение нескольких дней медики боролись за его жизнь, но из-за крайне тяжелой формы болезни мужчина скончался, - констатировали в оперштабе.

Напомним, сегодня, 23 августа, новых пациентов с коронавирусом 85 человек.