Выезды из Анапы застопорили километровые пробки

Пробки из Анапы образовались сразу в нескольких местах Фото: Варвара ДЫМ

В воскресенье, 23 августа, выезды из курортной Анапы встали в многокилометровых пробках.

- Мы возвращаемся из Благовещенской, плотное движение пытаемся преодолеть уже несколько часов, - рассказывает "КП" - Кубань" участник затора.

К слову, побагровели дороги у Чембурки, Верхнего Джемете, на подъезде к аэропорту Витязево. А также у хутора Капустин.

Кстати, пробки с моря, по данным Яндекс.Карты, образовались и по дороге с Крымского моста. Заторы растянулись на десятки километров в районе станицы Старотитаровской. Стоит этот участок дороги в обоих направлениях, и связано это, скорее всего, с ремонтом.

Напомним, плохую пропускную способность трасс к морю губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает одной из главных проблем региона. И с ней еще предстоит бороться в будущем.