Стадион, где тренировались шведы во время мундиаля, отреставрируют за 76 миллионов рублей

Стадион "Спартак". Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стадион "Спартак" в Геленджике, где во время Чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Швеции, собираются реконструировать. Такое решение озвучили власти Кубани после объезда объектов инфраструктуры прошедшего в 2018 году мундиаля. Алексей Чернов побывал сразу на нескольких стадионах, где сыграли звезды мирового футбола.

– Те сотни тренировочных площадок по всей стране, которые появились к ЧМ-2018, необходимо теперь эффективно использовать, - отметил глава ведомства. – Для этого даже была создана специальная федеральная программа. Сочи, Анапа, Геленджика - все они в ней участвуют.

В Геленджике реконструкция продлится до конца года. На все работы потребуется 76 миллионов рублей. Уже заключены контракты на прошивку газона футбольного поля, замену покрытия легкоатлетических дорожек и поставку оборудования для воркаута и выполнения нормативов ГТО.