В Краснодарском крае объявили о чрезвычайной пожароопасности

Пожароопасность 5-го класса будет действовать 25 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации регионального МЧС, в Краснодарском крае ожидается высокая пожарная опасность пятого класса. В особенности это касается южной половины, центральных и северо-западных районов региона и местами Черноморского побережья (район Анапы).

Сообщается, что в эти дни из-за большой вероятности природных пожаров, огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты. Всю информацию в ведомстве продублировали в смс-рассылке.

В связи с этим жителей региона просят не разжигать костры и оставлять после себя мусор на природе. Сигнализировать в МЧС по номеру телефона 101, если вы заметили огонь в лесу или в поле.

Предупреждение распространяется на весь день 25 августа.