Погода в Краснодарском крае на конец августа 2020: в регионе наступает бархатный сезон

Жара постепенно спадает

В курортном Краснодарском крае постепенно наступает бархатный сезон. Изнуряющего пекла, судя по прогнозу погоды на конец августа 2020, этим летом больше не будет.

Синоптики обещают мягкий и спокойный переход в осень. Оставшаяся календарная неделя лета начнется без дождей, а температура воздуха не превысит +31 градуса.

Однако такая сухая и солнечная погода опасна возникновением пожаров.

Так, в МЧС предупредили, что пиком пожароопасности станет 25 августа. В эти дни, когда измученная жарой природа сбрасывает листву, в ведомстве запрещают выезды на природу и разжигание костров.

В особенности это касается южной половины, центральных и северо-западных районов Краснодарского края и местами Черноморского побережья (район Анапы).

Если вы заметили огонь в лесу или в поле, звоните по номеру телефона 101.