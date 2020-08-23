Умерла известная деятель культуры

Натальи Уваровой не стало внезапно. Фото: muratkumpilov

Весть о кончине бессменного основателя известного в республике и за ее пределами творческого коллектива "Казачата" сообщил в своем Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Натальи Уваровой не стало на 64-ом году жизни.

- Наталья Ивановна Уварова - заслуженныи работник культуры России, обладатель медали «Слава Адыгеи» и почетных званий - заслуженный работник культуры Адыгеи, заслуженныи учитель Кубани. Эти награды и звания красноречиво говорят о неоценимом вкладе Натальи Ивановны в дело сохранения и развития не только казачьей культуры Юга России, но и культуры всей нашей страны, - написал Кумпилов на своей официальной странице в соцсети.

За 30 лет существования коллектива он много раз удостаивался наград на всевозможных всероссийских и международных конкурсах, побывал с гастролями во многих регионах России, в разных странах Европы. Талант Натальи Уваровой был высоко оценен и за рубежом.

Ее смерть, по словам главы республики, - невосполнимая утрата для культуры региона.