Не спасатели - супергерои: в Новороссийске сотрудники службы приехали ловить мышь

Мышь выпустили на волю. Фото: Алексей Одеров

Спасателям из Новороссийска во главе с Алексеем Одеровым не впервой реагировать на необычный вызов. Методички приказывают лететь сломя голову только, если людям грозит неминуемая гибель. Но спасотряд города-героя не оставляет без внимания ни одного сообщения о помощи - ни котенка, ни ребенка.

На счету новороссийских спасателей десятки спасенных жизней и не только человеческих. Они помогают даже заблудшим в жилых домах рептилиям. А на днях вызволили из складок занавесок на одной из кухонь испуганной горожанки настоящую летучую мышь.

- Спасатели выехали на улицу Видова при помощи подручных средств произвели отлов данного... зверя, - сообщил на своей странице в соцсети руководитель отряда в Новороссийске Алексей Одеров.

Спустя время летучая мышь, выпущенная на волю, уже бороздила просторы родного города.