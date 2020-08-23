Трое погибли, пятеро - в больнице после аварии на Кубани

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Страшное ДТП по дороге между селом Ачуево и поселком Целинный в Краснодарском края унесло жизни троих людей в воскресенье, 23 августа. Трагедия произошла на 50-ом километре трассы в Славянском районе Кубани.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Все произошло, когда Nissan по какой-то причине выехал на встречку. В это время в параллельной полосе двигался автомобиль Hyundai. От столкновения обе машины превратились в груду искореженного железа.
Внутри находились пассажиры, среди которых был 10 летний ребенок. Сейчас он, к счастью, в числе пятерых оставшихся в живых находится в больнице. Трое других - погибли.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Полиция на месте проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.
Предварительно, водитель одной из иномарок съехал со своего пути из-за потери управления автомобилем.