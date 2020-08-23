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Четыре человека пострадали в аварии такси и троллейбуса в Краснодаре

Они находятся в больнице
Ева МурЕваМур
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Автомобиль такси от удара превратился в груду металла. Фото: МУП КТТУ

Автомобиль такси от удара превратился в груду металла. Фото: МУП КТТУ

В Краснодаре сегодня, 23 августа, произошло ДТП с участием автомобиля такси и троллейбуса. Водитель и пассажир такси в числе пострадавших. Получили травмы также двое жителей города, ехавших в тот момент на общественном транспорте.

Кто стал виновником аварии, сейчас выясняет полиция.

Напомним, трое погибли и пятеро пострадали в аварии под Славянском-на-Кубани сегодня, 23 августа. Один из выживших в смертельном столкновении двух иномарок - десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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