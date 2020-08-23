В Геленджике загорелось здание на набережной у моря

На переполненной набережной курортного Геленджика гуляющих туристов встревожил запах гари и вой пожарных сирен. На площади в 10 квадратных метров разгорелся огонь.

- Сообщение на пульт дежурного поступило около десяти часов вечера, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Спасатели выехали на место происшествия на Лермонтовский бульвар.

На месте выяснилось, что загорелось нежилое здание, но пламя грозило перекинуться на соседние заведения общепита. Спустя считанные минуты пожар был потушен.

- В тушении огня участвовали 10 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и 2 единицы техники, - дополнили в ведомстве.

Напомним, 25 августа МЧС объявило высший класс пожарной опасности. Экстренные службы рекомендовали воздержаться сейчас от походов в лес и разжигания костров. В случае ЧС необходимо звонить по телефону 101.