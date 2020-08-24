Температура воды в Черном море 24 августа 2020: теплее всего в Сочи

Фото: pogoda.turtella.ru

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. По данным синоптиков, 24 августа 2020 теплее всего в Сочи. На курорте вода держится на отметке 26,3 градусов.

Также тепло купаться у берегов Туапсинского района. В Шепси сегодня также 26,3 градуса. В самом Туапсе на одну десятую меньше – 26,2.

Море в Геленджике всегда средней температуры, 24 августа вода тут 25,6 градусов. В Новороссийске – 25,3 градуса. А вот в Анапе сейчас холоднее всего - температура воды в Черном море 24,8 градусов.

Азовское море сегодня холоднее Черного, несмотря на все стереотипы. В воду заходить будет не комфортно. В Темрюке – 24,4 градуса, а Тамани – 24,2.