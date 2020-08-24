На Кубани изготовили самый большой флаг в мире

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский производитель официальной символики изготовил самый большой в мире флаг. Триколор доставили в Москву. А в День государственного флага Российской Федерации развернули его в небе над столицей.

- На Кубани создали флаг размером с футбольное поле. Его размеры достигли 56,7 метров в ширину и 91,7 метр в длину, а площадь – порядка 5,2 тысяч квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Этот российский триколор побил мировые рекорды. Достижение зафиксировали в столице. Специально для этого были приглашены эксперты книги «Гиннес. Мировые рекорды».

- Чтобы развернуть флаг была использована новая парашютная система. Сложнейший прыжок с весом более 200 кг выполнил опытный парашютист Олег Тощев, - рассказали организаторы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе на День флага на дне Черного моря развернули триколор. На глубину более пяти метров его опустили дайверы подводного клуба «Аква Глобус». Кромке того, вместе с ними погрузились и представители Молодежного совета при главе курорта.