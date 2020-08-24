«Комсомольская Правда» продолжает искать чистую воду

Карьер с родниками в поселке Колосистый.

«Комсомольская Правда» совместно с Кубанским бассейновым водным управлением продолжает масштабный экологический проект «Родники Кубани».

Это уже вторая экспедиция в поисках чистых водных источников на территории Краснодарского края. Сегодня наша цель – пригород Краснодара. Мы узнаем, какие тайны хранят в себе воды карьера с родниками в окрестностях поселка Колосистого.

Генеральным партнером акции стала Мусороуборочная компания. Отбирать и исследовать пробы воды будут специалисты экологической компании (лаборатории) «ЭкоДело».

По итогам нашей первой экспедиции в Северский район, мы приняли решение использовать мобильную связь МТС, чтобы все участники смогли быть на связи в случае нештатной ситуации.

Подробнее о проекте «Родники Кубани» читайте на страницах «КП» сайте нашего издания.