В Новороссийске запретили гольф-турниры у реки

Фото: УФССП по краю

В станице Раевской организатор гольф-турниров установил забор в береговой полосе реки Котлома и проводил там соревнования. Но природоохранная прокуратура запретила использовать этот участок в качестве поля для гольфа. По суду нарушитель должен демонтировать ограждение.

- Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности за нарушения экологического законодательства. Ему запретили использовать природный объект до заключения договора водопользования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что исполнительные действия не остановили организатора. После суда на данном участке был организован очередной гольф-турнир. На который приехали и приставы. Они напомнили мужчине о запрете и составили протокол за «неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».