В лимане Темрюкского района гибнет рыба

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Рыбаки приехали на лиман возле поселка Стрелка. Взяли удочки, сели в лодку, а когда проплыли несколько метров от берега, были шокированы. Десятки рыб плавали в водоеме к верху брюхом.

- Лиман сохнет. Много тухлого судака, крупных карасей, карпов, - рассказали местные жители.

По мнению рыбаков, массовый мор рыбы мог случиться из-за непроходимости промоины, через которую чистая вода впадала в лиман.

- Воды в лимане осталось по щиколотку, плюс жаркая погода и в результате рыба варится, ей просто не хватает кислорода, - предположили рыбаки.

По некоторым данным, сейчас на место выехали представители администрации, они вместе с экспертами будут выяснять, с чем связана гибель рыбы в лимане.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 25 тысяч мальков осетровых рыб погибли в реке Кубань из-за засухи. В водоеме взяли пробы, что уточнить причины мора. Сейчас проводится проверка.