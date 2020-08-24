Двое жителей Краснодара навели порядок на Затоне

Фото: instagram.com/neru4naya/

В воскресенье местные жители решили убрать часть территории парка 30-летния Победы. Они взяли мешки с мусором, и пошли наводить порядок. Причем их об этом ни какая городская служба не просила.

- Мой обожаемый сосед, с которым мы уже давно дружим, предложил убрать наш район, в частности территорию Затона. Просто потому, что мы там гуляем, бегаем, и жена его с дочкой в коляске тоже проводит много времени, - пояснила в соцсетях краснодарка Ирина Дробот.

Девушка и парень убрали четыре часа. За это время они насобирали 25 пакетов мусора. Добровольцы надеются, что будут жители, которые последуют их примеру.

- Стало немножко чище. Возможно, наш пример вдохновит кого-то убрать свой район или хотя бы не мусорить, - с призывов выступила девушка.