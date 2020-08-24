«Знакомый из администрации предсказывает вторую волну заболеваемости»: В мэрии опровергли слухи из-за коронавируса

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В понедельник, 24 августа, в администрации краевого центра прошла городская планерка. На аппаратном совещании подняли, в том числе, вопрос о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе. Чиновники в первую очередь поспешили опровергнуть фейковую информацию, распространяемую в соцсетях.

- В социальных сетях обсуждается, что некий знакомый из администрации предсказывает вторую волну заболеваемости. Возможно, у всех это один и тот же знакомый. Думаю, он вряд ли может предсказывать развитие ситуации наперед. Пока мы видим по цифрам, что ситуация и в городе, и в крае не ухудшается, - прокомментировала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Также Харламова добавила, что за прошедшую неделю роста и вспышек инфецкции в краевой столице не было. Эпидобстановку в Краснодаре можно оценить как стабильно напряженную. Горожанам необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 3 сентября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 24 августа увеличилось на 88. Больше всего инфицированных в краевом центре - здесь диагноз подтвердился у 40 человек. На втором месте Тихорецкий район и Горячий Ключ.