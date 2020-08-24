Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 24 августа увеличилось на 88

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае - 24 августа. Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки по числу заболевших коронавирусом в нашем регионе. По данным на утро 24 августа, в Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 88 новых заразившихся COVID-19.

Коронавирус подтвержден у жителей 22 муниципальных образований. Также заболели трое несовершеннолетних детей.

- За последние сутки в краевом центре коронавирус выявили у 40 человек, в Тихорецком районе и Горячем Ключе зафиксировано по шесть заболевших. В Выселковском, Белореченском районах и в Новороссийске – по четыре пациента с COVID-19, в Усть-Лабинском и Каневском районах пришло по три положительных теста на коронавирус. По два случая заболевания выявили в Сочи, Тимашевском, Староминском, Кавказском районах, по одному – в Анапе, Ейском, Апшеронском, Северском, Красноармейском, Тбилисском, Кущевском, Брюховецком, Белоглинском, Ленинградском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что в Краснодаре заболел 15-летний подросток, в Тбилисском районе коронавирус выявили у шестилетнего ребенка, в Горячем Ключе – у четырехлетнего.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На ИВЛ находятся 32 пациента, еще трое – на ЭКМО.