В Сочи таможенники задержали автобус со спрятанным медом

Фото: пресс-служба Сочинской таможни

Житель Астрахани пытался из Абхазии ввезти в России более 200 килограммов меда. Он сделал в грузовом отсеке своего автобуса тайник. В нишу положил 110 бутылок и закрыл листом фанеры, закрутив его на саморезы. Но сочинские таможенники нашли незадекларированный товар.

- По результатам осмотра была обнаружена неоднородная зона. В скрытой полости таможенники обнаружили пакеты с пластиковыми бутылками объемом 1,5 литра, наполненные вязкой жидкостью светло-коричневого цвета, предположительно являющейся продукцией пчеловодства. Всего было спрятано 110 бутылок, общим весом 237 килограммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

Весь товар изъяли и отправили на экспертизу. В отношении водителя возбудили дело за «сокрытие товаров от таможенного контроля».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи через границу женщина пыталась пронести в чулках пять блоков сигарет.