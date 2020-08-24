В Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна

Проводится проверка

ЧП произошло в минувшие выходные в краевом центре на улице Кофтюха. Четырехлетний малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку, а конструкция не выдержала. Ребенок вместе с сеткой выпал из окна. Малыш выжил, но получил серьезные травмы.

- В Краснодаре за выходные трое человек упали с высоты, в том числе ребенок. Двое мужчин погибли, четырехлетний малыш с травмами госпитализирован, - сообщили на городской планерке в мэрии.

22 августа с 16 этажа строящегося дома по улице Стахановская упал рабочий. Другой мужчина упал с высотки по улице Заполярной. По смертельным случаям сейчас следственный комитет проводит проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.

- Организованы две проверки по факту гибели мужчин 1967 года рождения и 1977 года рождения. Назначены судебные экспертизы, - сообщили "КП" - Кубань" в СУ СК России по Краснодарскому краю.