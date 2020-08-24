В Усть-Лабинском районе трехлетнего мальчика искали всем хутором

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Трехлетний мальчик пропал в хуторе Братском Усть-Лабинского 22 августа. Мама на минуту отвернулась по своим делам, как сын пропал из виду. Сначала она искала его сама, потом обратилась за помощью в местную администрацию.

- На поиски ребенка бросились казаки и жители хутора, следом подоспела полиция и сотрудники МЧС. Малыша искали практически всем хутором, - рассказали местные жители.

Спустя несколько часов его нашли заплаканным возле кладбища. Он просто шел, не понимая куда. Ребенка сразу же забрали и отдали маме. Выяснилось, что семья благополучная, нигде на учете не состоит. Но с родителями правоохранители все-равно проведут профилактическую беседу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре четырехлетний малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. К счастью, он выжил.