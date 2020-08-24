Эксперты проверят качество воды в пруду под Краснодаром

«Комсомольская Правда» продолжает искать чистую воду Фото: Нина КУРЯШКИНА

«Комсомольская Правда» совместно с Кубанским бассейновым водным управлением продолжает масштабный экологический проект «Родники Кубани». Сегодня участники экспедиции прибыли в район посёлка Колосистый, который находится в Прикубанском округе Краснодара. В местном водоеме эксперты взяли пробы воды, в ближайшее время специалисты выяснят ее качество.

- Специалисты лаборатории «ЭкоДело» сделали отбор проб воды. А сотрудники Мусороуборочной компании навели порядок на берегу пруда. Территория была замусорена недобросовестными любителями пикников, - сообщили участники экспедиции «Родники Кубани».

«Комсомольская Правда» продолжает искать чистую воду Фото: Нина КУРЯШКИНА

Напомним, что это уже вторая экспедиция в поисках чистых водных источников на территории Краснодарского края. Первая поездка была в Северский район. Генеральным партнером проекта стала Мусороуборочная компания. Исследованием проб воды будет заниматься лаборатория" ЭкоДело".