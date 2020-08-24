Сбережения клиентов РНКБ по вкладу «НаКопи» увеличились более чем на 40%

С начала текущего года объем сбережений клиентов РНКБ Банка (ПАО) по вкладу «НаКопи» увеличился на 44%. Накопления физических лиц по депозиту возросли с 1,8 млрд до 2,6 млрд рублей. На сегодняшний день более 100 тысяч клиентов банка хранят и преумножают свои деньги с помощью «НаКопи».

«НаКопи» отличается от стандартных вкладов тем, что его основная суть - не защищать накопления от инфляции и получать пассивный доход, а сформировать их.

Правильная стратегия сбережения личных финансов проста: необходимо ежемесячно откладывать 10% от своего дохода в момент его получения. Первой целью такого накопления является формирование так называемой «подушки безопасности» в размере 3-х ежемесячных доходов. Человек, сумевший сберечь в таком объеме средства, гораздо легче переживет любые жизненные потрясения, связанные с потерей работы, болезнью и прочими обстоятельствами.

На «НаКопи» можно установить автоматическое пополнение с карты как по фиксированной сумме, так и по проценту от поступления. Срок вклада – бессрочный. Воспользоваться своими сбережениями клиент может в любой для него удобный момент. При этом частичное снятие средств выполняется без ограничений.

В рамках «НаКопи» хранить свои сбережения в банке могут и дети - обладатели бесконтактных карт РНКБ Банк (ПАО) . Для этого родителю достаточно открыть своему ребенку вклад «Копилка». В собственном мобильном приложении юный клиент имеет возможность самостоятельно определят цели накопления. На сегодняшний день уже открыто более 800 детских вкладов «Копилка» на сумму порядка 7 миллионов рублей.

- Резкий рост сбережений на «НаКопи» наглядно демонстрирует, что в период пандемии короновирусной инфекции и связанных с ней экономических последствий, клиенты РНКБ стали более тщательно заботиться о своей финансовой безопасности, - отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Банка (ПАО) Николай Билан. - РНКБ входит в ТОП-30 банков страны по вкладам и счетам физических лиц. На сегодняшний день объем средств физических лиц на счетах РНКБ превышает 100 млрд рублей.

Оформить вклад «НаКопи» можно при наличии действующей банковской карты РНКБ дистанционно: в интернет-банке, мобильном приложении «РНКБ 24/7», а также в любом отделении банка. Детальнее с условиями его открытия можно ознакомиться на сайте банка.