В Краснодаре расселят аварийный дом по улице Старокубанской

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Бывшее общежитие кирпичного завода по улице Старокубанской, 88/3 несколько лет признали аварийным, а расселят только в следующем году. Это сделают за счет городского бюджета.

- Дом признали аварийным еще в 2017 году. Он подлежит сносу. Здание находится в критическом состоянии и очень опасно для проживания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Расселить этот дом планировалось в 2022, но процедура подготовки документов прошла раньше сроков. Расселят в следующем году жильцов 23 квартир. Тем, кто живет в муниципальном жилье, купят новые квартиры. А собственникам – выплатят материальную компенсацию.

В ближайшее время будут готовы документы об изъятии земельного участка под домом и изъятии помещений. Затем начнется работа по расселению жильцов.