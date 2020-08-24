В Краснодаре появился новый спорт-парк

На днях открылась новая очередь парка «Краснодар». Здесь разместились новые спортивные площадки для жителей города. Как и все в этой главной достопримечательности кубанской столицы, спорт-парк удивляет локациями, дизайнерскими решениями и комфортом. Но изумляет не только цветовая палитра площадок или их количество, а разнообразие видов спорта, представленных на объекте. Здесь есть площадки для классического и пляжного волейбола, стритбола, пляжного футбола, вокаута, полоса препятствий, текбола, бадминтона, большого тенниса, паддл-тенниса и даже сквоша.

Бесплатно можно посетить площадки для стритбола, пляжного футбола и волейбола, классического волейбола, зону текбола, вокаута и полосу препятствий. Остальные виды спорта доступны только в платном режиме, также в аренду можно взять необходимый инвентарь. Помимо этого доступны индивидуальные раздевалки, душевые, но пока только для посетителей платных площадок. Также на территории спортивного парка можно приобрести прохладительные напитки, чай, кофе.

Для того чтобы получить доступ к спортзалу под открытым небом необходимо зарегистрироваться на сайте и забронировать посещение, как для платных, так и для бесплатных площадок. Каждую из них можно бронировать почасово, и каждый час в спорт-парке раздается специальный сигнал, который означает окончания время занятий. Также ограничено количество человек, которые могут одновременно присутствовать на одной спорт-площадке, так например, в зоне воркаута и полосы препятствий одновременно могут находиться не более 40 человек.