В Кореновском районе полиция обнаружила наркопритон

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники полицейского подразделения по контролю за оборотом наркотиков нанесли визит 47-летнему жителю станицы Журавской в Кореновском районе края. Перед этим они получили информацию о притоне, который хозяин дома устроил для наркоманов.

В ходе визита эти сведения полностью подтвердились.

В доме оперативники обнаружили двоих посетителей притона - местных жителей в состоянии наркотического опьянения.

В ходе дальнейшего осмотра дома полицейские нашли упаковку с марихуаной, общей массой более 90 граммов.

- Полицией в Кореновском районе в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ, предусматривающей ответственность за содержание притона.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.