В Краснодаре за неделю снесено 9 незаконных построек

Фото мэрии Краснодара

В краевом центре всего лишь за одну неделю снесены 9 объектов капстроительства и временных конструкций. Ранее решение об их демонтаже было принято судами.

Ход этих работ обсуждался на аппаратном совещании 24 августа, которое провел первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

- Речь идет о строениях, предназначенных для торговли, а также нескольких индивидуальных жилых домах, возводимых с нарушениями закона,- сообщает мэрия Краснодара.

Самое большое снесенное здание находилось на улице Переяславской. Это недостроенный жилой дом площадью около 200 квадратных метров.