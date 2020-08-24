В Краснодаре наградили участников выставки-ярмарки «АгроТур-2020»

Фото: пресс-служба ЗСК

В Краснодаре наградили участников краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремесел и аграрного туризма «АгроТур-2020». Среди них были победители конкурса на лучший объект аграрного туризма, учрежденного Законодательным Собранием. Награды вручали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Благодаря инициативе кубанского парламента и при поддержке администрации региона в Краснодаре ежегодно проводится «АгроТур». Но в этом году выставка-ярмарка состоялась в новом формате онлайн – отбора. Комиссия приняла более 360 заявок от мастеров художественных ремесел, а также более 130 заявок от субъектов аграрного туризма.

Обращаясь к лучшим по профессии, губернатор подчеркнул важность сохранения народных промыслов и ремесел для будущих поколений.

- Наши мастера сохраняют, передают то, что всегда было ценным в нашем народе, на нашей земле – традиции, культуру, ремесла. Они создавались нашими предками. Изделия народных промыслов несут символизм и связь между поколениями, – сказал Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко отметил, что сельский туризм – перспективное и стратегически значимое для края направление. Не случайно еще несколько лет назад Кубань стала единственным регионом в стране, где «сельский туризм» был закреплен на законодательном уровне.

- На лицо существенные изменения в развитии агротуризма: улучшилось и качество предоставления услуг, в разы увеличилось и их количество. Ведь мы говорим сельскохозяйственный туризм, а подразумеваем экологический, гастро, винный и этнографический виды туризма, – сказал спикер ЗСК.

Победители конкурса на лучший объект агротуризма, занявшие первые три места в номинациях лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма, получили гранты. Их размер 170, 130 и 100 тысяч рублей соответственно.

Также наградили победителей среди мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел.