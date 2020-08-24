В «Орленке» определили победителей XXIV Всероссийского фестиваля визуальных искусств

Фото: ВДЦ "Орленок"

В течение недели детское жюри выбирало лучшие работы в семи номинациях: «Кинематограф», «Анимация» (полнометражная и короткометражная), «Телевидение», «Режиссёры XXI века», «Клипстрим», «Фотокросс». Возглавляли детское жюри звёзды кино, театра, эстрады и телевидения.

Итоги проделанной работы подвели на пресс-конференции, участие в которой приняли директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус, генеральный продюсер фестиваля, Заслуженный работник культуры РФ Лариса Преториус, президент фестиваля, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский, вице-президент Фестиваля, актриса и певица Елизавета Арзамасова, генеральный директор Фестиваля Олеся Витебская, руководители конкурсных номинаций и представители детского пресс-отряда Центра.

«Несмотря на то, что в этом году пандемия внесла корректировки в ход события, с абсолютной уверенностью можно сказать: Фестиваль визуальных искусств успешно состоялся! Мы попробовали для себя новые интересные форматы мероприятий, например, открытие частично прошло в онлайн-формате. Орлята традиционно окунулись в мир творчества и кинематографа, пообщались со звёздными гостями и попробовали себя в профессии кинокритиков. Важно, что Фестиваль визуальных искусств не только праздник для детей, но и профессиональная встреча тех, кому небезразличны проблемы образования и воспитания детей, постоянно действующая лаборатория, в которой определяются возможные пути, перспективы развития смежных творческих областей. Мы благодарим всех, кто приехал для участия в нём. С нетерпением будем ждать XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств в 2021 году!» – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Всероссийский фестиваль визуальных искусств прошёл в «Орлёнке» с 16 по 24 августа 2020 года. Главной темой фестивальных событий стало 60-летие Всероссийского детского центра. В рамках мероприятия орлята увидели около 100 анимационных и художественных фильмов, более 30 телепередач, а также посетили творческие встречи. О кино и творчестве с ребятами говорили мастера своего дела: актёр и режиссёр театра и кино, Заслуженный артист РФ Василий Мищенко, художник и продюсер театра и кино, Заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич, режиссёр неигрового кино, член Союза кинематографистов России Борис Дворкин, кинорежиссёр Егор Сальников, актриса, певица, режиссёр Дарья Беднарская, российский фотохудожник, фотокорреспондент Юрий Феклистов, режиссёр Константин Щекин, президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов, режиссёр торжественных церемоний Ольга Дунаева, фотограф Борис Кремер, пресс-секретарь фестиваля Марианна Власова.

«В этом году главная заслуга организаторов состоит в том, что удалось отстоять и провести фестиваль, приуроченный к 60-летию Центра. Подготовительная работа не пропала даром, проект реализован с сохранением всей содержательной части: орлята посмотрели фестивальную программу, спецпоказы, ретроспективы, кинохиты, состоялись мастер-классы и творческие встречи. Мы будем счастливы вернуться сюда в сентябре, но уже для съемок нового фильма под названием «Легенды “Орлёнка”». Это картина о том, как ребята познают наш непростой мир – учатся различать добро и зло, влюбляются, дружат, расстаются... Надеюсь, что Всероссийскую премьеру фильма удастся представить в «Орлёнке» в 2021 году, как подарок на 61-ый день рождения Центра», – подвела итоги генеральный продюсер Всероссийского фестиваля визуальных искусств, Заслуженный работник культуры РФ Лариса Преториус.

Фото: ВДЦ "Орленок"

Также в рамках фестиваля школьники побывали на выставке «Время пионерии и комсомола» и приняли участие во внеконкурсном просмотре ретроспективы фильмов режиссёра Сергея Соловьёва («Станционный смотритель», «Три сестры», «Анна Каренина»), кинохитов («Холоп», «Союз спасения», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»), спецпоказов к 75-летию Великой Победы («Я подарю тебе победу»), а также в неделе Арктического кино.

«В этом году жюри проделало большую и как никогда сложную работу – все привезённые на фестиваль картины оказались достойными. Мне особенно понравился фильм «Я свободен»: он по-новому открыл для меня понятие дружбы. По воле судьбы нашим председателем стал Василий Мищенко, несколько лет назад фильм с его участием получил Гран-при фестиваля – такое приятное совпадение с самого начала было хорошим знаком. С ним оказалось очень легко работать – он слушал, направлял нас, но не навязывал своё мнение. Я приезжаю в «Орлёнок» уже в шестой раз и всегда попадаю в состав детского жюри. Я счастлива, что могу быть здесь, наслаждаться каждым днём этого волшебного места и ловить мгновения ускользающего детства», - рассказала участница детского жюри номинации «Кинематограф» Анастасия Блинова.

Победителей в номинациях объявили на торжественном закрытии Всероссийского фестиваля визуальных искусств 23 августа 2020 года.

В номинации «Кинематограф» Гран-при фестиваля получил фильм «Эбигейл», производство: KD Studios, Планета Информ, 2019 год. Режиссёр: Александр Богуславский. Обладателем диплома первой степени в номинации «Кинематограф» стал фильм «Смотри как я», производство: Граммани Фильм, 2020 год. Режиссёр: Егор Сальников.

Диплом первой степени в номинации «Полнометражная анимация» присудили мультфильму «Огонёк-огниво», производство: кинокомпания «ВВЕРХ», 2020 год. Режиссёр: Константин Щекин.

Победителем в номинации «Короткометражная анимация» стал мультфильм «Стая», производитель: ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», 2019 год. Режиссёр: Алина Натахина.

Победу в номинации «Телевидение» одержала телепрограмма «Что такое человек?», производство: образовательная программа «ОСОЗНАНКА», 2020 год. Режиссёр: Юрий Сысоев.

В номинации «Режиссёры XXI века» победу присудили фильму «Хештэг», производство: АНО «Краснодарская киностудия «ЛИСАРТ», 2019 год. Режиссёр: Олег Андросов.

В номинации «Клипстрим» победителем стал клип «Орлёнок - это навсегда», автор: Милана Шмакова.

Диплом первой степени в номинации «Фотокросс» получили ребята из детского лагеря «Штормовой». Участники команды: Татьяна Ананских, Настасья Ковалева, Валерия Кузнецова.

Все победители получили главный приз Фестиваля – хрустального пингвина.

Организаторами Фестиваля выступили ООО «Центр визуальных искусств» и ВДЦ «Орлёнок».

Фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации.