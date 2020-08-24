Здесь все, что нужно для хорошей жизни

Фото: пресс-служба СК "Неометрия".

Для тех, кто хочет идеальной жизни вдали от шумных улиц, бизнес-центров и загруженных автомагистралей, СК «Неометрия» возводит ЖК «Флора» в самом зеленом районе Сочи — Кудепсте. Кудепста находится между Адлером и Центром, поэтому добраться до Олимпийского парка и «сердца» города можно одинаково быстро.

Тут идеально чистый воздух, рядом расположились плантация пробкового дуба и Тисо-самшитовая роща — объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Жить в этом микрорайоне понравится всем. Здесь есть все, что необходимо для комфорта – магазины, школа, детские сады, поликлиника, кафе, аптеки и фитнес-центры, а в 7 минутах езды на машине — море.

Жилой комплекс «Флора» насчитывает 7 домов комфорт-класса, каждый – по 12 этажей. Строительство ведется в четыре этапа. И сейчас самое время выгодно купить квартиру в первой очереди, которая сдается в 4 квартале 2022 года. Здесь представлены студии и однокомнатные квартиры площадью от 23,6 до 37,8 квадратных метров, самые большие из которых угловые. В каждой квартире есть балкон от 2,6 до 3,7 квадратных метров, увеличенные окна высотой 1,8 м, откуда открывается потрясающий вид на Кавказские горы или Черное море.

Равнинная местность располагает к утренним пробежкам и вечерним прогулкам на собственной набережной вдоль реки Кудепста. Детская и спортивная площадка станут местом притяжения всей семьи. Прямо во дворе можно будет заниматься йогой, жарить шашлык в зоне барбекю, читать книгу на лежаках или отдыхать в уютных деревянных беседках, пока ваши дети развлекаются в современном игровом комплексе.

В ЖК «Флора» достаточно мест для парковки автомобилей. Для велосипедов оборудованы парковочные места, а в подъездах – колясочные. Кстати, там можно будет обмыть колеса велосипеда или же лапы любимого питомца перед тем, как завести его в квартиру.

В каждом подъезде располагается два лифта – пассажирский и грузопассажирский. Перед подъездами установлены видеокамеры, к ним можно подключиться в любой момент со смартфона или планшета.

Возведение домов проходит с использованием проектного финансирования в рамках ФЗ-214, с использованием эскроу-счетов от банка ДОМ.РФ.

Все акции узнавайте по телефону 8-800-777-51-89, на сайте компании, а также в официальных аккаунтах в инстаграме и вконтакте.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

За десять лет строительная компания «Неометрия» построила и сдала в срок 14 объектов в разных городах юга России, обеспечила качественным жильем более 8500 семей.