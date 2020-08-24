В Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека

Фото Минздрав КК

72-летняя жительница Сочи резко почувствовала себя плохо в начале августа. Состояние женщины стремительно ухудшалось и ее, с высокой температурой и сильным кашлем, положили в инфекционную больницу.

Динамика состояния пациентки и не внушала оптимизма врачам и женщину подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус показал наличие инфекции в организме. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

В этой же больнице Сочи скончалась и женщина в возрасте 71 года. Она поступила в стационар в тяжелом состоянии с высокой температурой, и была сразу подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализ на COVID 19 был положительным.

Умер и 67-летний житель Сочи. Мужчину положили в больницу с высокой температурой, а также одышкой и сухим кашлем.

- Пациент получал все необходимое лечение, находился на аппарате ИВЛ. Диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелая степень,- сообщает региональный Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю до старта учебного процесса, который все лето находился по угрозой из-за коронавируса, в некоторых кубанских школах поставили обязательное условие: до 28 августа необходимо побывать у своего участкового педиатра и получить справку об эпидокружении. (читайте далее)